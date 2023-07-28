Внуку Роберта Оппенгеймера очень понравился фильм Кристофера Нолана

Издание TIME взяло интервью у Чарльза Оппенгеймера, внука американского физика Роберта Оппенгеймера, на биографии которого и основывался фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Журналисты узнали у Чарльза, как он относится к ленте и всё ли в ней показали правильно.

По словам Чарльза, его отец Питер никогда не обсуждал Роберта за пределами своей семьи. Какие-то обсуждения слышали только близкие люди физика.

Мне всегда удавалось с лёгкостью начать разговор о дедушке, и я делаю это по сей день, особенно с моим отцом Питером. Внутри семьи мы говорили о Роберте как можно больше. Ни с кем вне семьи мой отец ничего не обсуждает.

Внук Роберта Оппенгеймера заявил, что ему в целом очень понравилась картина. Он отнёсся к ней как к настоящему произведению искусства и получил удовольствие. К тому же самого Нолана Чарльз назвал профессионалом и мастером своего дела.

Несмотря на тёплый приём, Чарльз раскритиковал один фрагмент, который ему показался неуместным. К тому же он даже не доказан. Речь идёт про момент, когда Оппенгеймер пытался отравить коллегу Патрика Блэкетта, вымочив яблоко в ядовитой жидкости.

Меньше всего мне нравится отсылка к ядовитому яблоку, которая была проблемой в книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». Если вы достаточно внимательно читали книгу, авторы в ней сказали: «Мы действительно не знаем, произошло ли это». Нет никаких записей о том, что он пытался кого-то убить. Это действительно серьёзное обвинение. Нет ни одного врага или друга Роберта Оппенгеймера, который слышал это и считал правдой.

Сцена с отравленным яблоком

Фото: Universal Pictures

Также Чарльз рассказал о забавном случае, когда он попал на съёмочную площадку и застал момент, когда Киллиан Мёрфи в каком-то фрагменте обозвал другого персонажа. Чарльз пришёл домой, рассказал об этом отцу, и тот был в недоумении.

Питер Оппенгеймер заявил, что Роберт никогда не ругался и был очень вежлив с людьми.

Роберт Оппенгеймер никогда не ругался. Он был таким официальным человеком. Он бы никогда, никогда этого не сделал.

Фильм «Оппенгеймер» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России.