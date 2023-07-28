В WhatsApp появилась функция видеосообщений в кружках

Газета «Известия» обратила внимание, что в мессенджере WhatsApp начали внедрять отправку видеокружков — коротких видеосообщений в виде круга. Нечто подобное уже давно реализовано в «Телеграме».

WhatsApp назвала функцию Instant Video Messages. Длительность такого видео в кружочке ограничена одной минутой. Представители мессенджера рассказали, как эта функция работает.

Нажмите кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживайте её, чтобы записать видео. Вы также можете провести вверх, чтобы записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука.

Также представители WhatsApp заявили, что видеосообщения надёжно защищены сквозным шифрованием.