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Пола Мескаля взяли на главную роль в «Гладиаторе 2» из-за его оголённого торса

Пола Мескаля взяли на главную роль в «Гладиаторе 2» из-за его оголённого торса
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Главную роль в «Гладиаторе 2» исполнит актёр Пол Мескаль. Но на эту роль он был выбран не случайно. Сопредседатель Paramount Pictures Дарья Черчек в недавнем интервью Variety рассказала, что Мескаль поразил всех своим оголённым торсом.

Черчек посетила театральное представление «Трамвай «Желание». В момент, когда Пол снял рубашку, в зале стали слышны громкие возгласы от зрительниц.

Он играл Стэнли, и было несколько моментов, когда он снимал рубашку, и это было потрясающе. Дамы в зале были очень громкими, и мы сказали: «Я думаю, мы нашли нашего парня».

Мескаль сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине. События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт.

«Гладиатор 2» ожидается 22 ноября 2024 года.

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