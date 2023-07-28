«Эмми 2023» перенесли из-за забастовок в США — впервые с 2001 года
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Издание Variety сообщило, что важное мероприятие в мире кино «Эмми 2023» перенесли из-за забастовок сценаристов и актёров. Изначально событие должно было пройти 18 сентября, но теперь конкретной даты нет.
Примечательно, что это первый случай, когда вручение премии «Эмми» было отложено, с 2001 года. Тогда ивент был перенесён из-за теракта 11 сентября.
Как и остальная индустрия, мы надеемся, что в ходе текущих переговоров гильдии будет достигнуто справедливое и своевременное решение для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с нашими партнёрами в Fox.
Сообщалось, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, однако представители «Эмми» будут настаивать на ноябре этого года.
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