«Эмми 2023» перенесли из-за забастовок в США — впервые с 2001 года

Издание Variety сообщило, что важное мероприятие в мире кино «Эмми 2023» перенесли из-за забастовок сценаристов и актёров. Изначально событие должно было пройти 18 сентября, но теперь конкретной даты нет.

Примечательно, что это первый случай, когда вручение премии «Эмми» было отложено, с 2001 года. Тогда ивент был перенесён из-за теракта 11 сентября.

Как и остальная индустрия, мы надеемся, что в ходе текущих переговоров гильдии будет достигнуто справедливое и своевременное решение для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с нашими партнёрами в Fox.

Сообщалось, что Fox планирует выпустить шоу в эфир в январе 2024 года, однако представители «Эмми» будут настаивать на ноябре этого года.