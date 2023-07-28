Дональд Гловер напишет сценарий сериала о Лэндо из «Звёздных войн»

По информации издания Above the Line, Дональд и Стивен Гловер займутся написанием сценария сериала о Лэндо Калриссиане из «Звёздных войн». На этом посту они заменят режиссёра и сценариста Джастина Симиена.

Участие братьев Гловеров Lucasfilm скрывала долгое время. Они начали работать над проектом задолго до забастовки сценаристов США, которая началась 2 мая. В данный момент из-за бунтов работа над шоу наверняка стоит.

Отдельный проект про Лэндо был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор о нём ничего не говорили и будто бы забыли о его существовании.

Впервые молодого Лэндо актёр Дональд Гловер сыграл в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.