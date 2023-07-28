Ratchet & Clank: Rift Apart сравнили на ПК и PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла на ПК, а автор канала ElAnalistaDeBits выпустил ролик, в котором сравнил, как игра выглядит на PS5 и ПК. Проект выглядит отлично и там и там, но на ПК всё же чуть лучше.
Тайтл смотрится на ПК чуть лучше, поскольку на нём лучше текстуры, тени, отражения и дальность прорисовки. По словам создателя видео, некоторые графические ошибки ПК-версии ещё предстоит исправить, однако это более оптимизированная версия, чем та, которая получилась в ремейке The Last of Us.
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Sony.
Ratchet & Clank: Rift Apart доступна на ПК и PS5. Изначально игра вышла 11 июня 2021 года только на PS5 и получила очень высокие оценки от игроков и критиков.
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