Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утёк список бойцов Tekken 8, но он не полный

Утёк список бойцов Tekken 8, но он не полный
Комментарии

Сейчас проходит закрытое тестирование файтинга Tekken 8. Умелые геймеры покопались в файлах игры и нашли там ростер бойцов проекта. Вероятно, он не полный.

Геймеры обнаружили, что в списке нет медведя по имени Кума, который всегда был неотъемлемой частью франшизы Tekken.

Ростер бойцов Tekken 8

  • Пол Феникс
  • Маршал Лоу
  • Кинг
  • Хваранг
  • Лин Сяоюй
  • Джин Казама
  • Брайан Фьюри
  • Лили
  • Ларс Александерссон
  • Клаудио Серафино
  • Нина Уильямс
  • Лерой Смит
  • Кадзуя Мисима
  • Джек-8
  • Асука Казама
  • Джун Казама
  • Йошимитсу
  • Шахин
  • Рэйвен
  • Зафина
  • Стив
  • Алиса

На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.

Материалы по теме
Опубликован новый геймплей Tekken 8 с демонстрацией 16 персонажей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023