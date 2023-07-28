Утёк список бойцов Tekken 8, но он не полный
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Сейчас проходит закрытое тестирование файтинга Tekken 8. Умелые геймеры покопались в файлах игры и нашли там ростер бойцов проекта. Вероятно, он не полный.
Геймеры обнаружили, что в списке нет медведя по имени Кума, который всегда был неотъемлемой частью франшизы Tekken.
Ростер бойцов Tekken 8
- Пол Феникс
- Маршал Лоу
- Кинг
- Хваранг
- Лин Сяоюй
- Джин Казама
- Брайан Фьюри
- Лили
- Ларс Александерссон
- Клаудио Серафино
- Нина Уильямс
- Лерой Смит
- Кадзуя Мисима
- Джек-8
- Асука Казама
- Джун Казама
- Йошимитсу
- Шахин
- Рэйвен
- Зафина
- Стив
- Алиса
На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series.
Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.
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