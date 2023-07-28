Режиссёр «Синего Жука» изначально хотел снять фильм про Бейна
Поделиться
Недавно режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото дал интервью журналистам издания Den of Geek. В его ходе постановщик заявил, что изначально хотел снять фильм про Бейна — одного из злодеев вселенной DC.
Я хотел предложить свои идеи, и одной из них была история происхождения Бейна. Я всегда считал, что в исследовании его природы есть нечто интересное. Также занимательно было бы узнать, как именно такой персонаж появился на свет.
По словам Сото, руководители Warner Bros. предложили ему альтернативу в виде латиноамериканского супергероя. Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.
Сценаристом картины выступил Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.
Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2023
-
15:47
-
15:31
-
14:56
-
14:48
-
14:10
-
13:37
-
13:19
-
12:58
-
12:11
-
11:37
-
11:05
-
10:20
-
09:40
-
09:05
-
08:32
-
01:47
-
01:35
-
00:13
- 27 июля 2023
-
21:11
-
20:21
-
19:45
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:08
-
17:43
-
17:13
-
16:41
-
16:22
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
Партнерский контент