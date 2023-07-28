Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Синего Жука» изначально хотел снять фильм про Бейна

Режиссёр «Синего Жука» изначально хотел снять фильм про Бейна
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото дал интервью журналистам издания Den of Geek. В его ходе постановщик заявил, что изначально хотел снять фильм про Бейна — одного из злодеев вселенной DC.

Я хотел предложить свои идеи, и одной из них была история происхождения Бейна. Я всегда считал, что в исследовании его природы есть нечто интересное. Также занимательно было бы узнать, как именно такой персонаж появился на свет.

По словам Сото, руководители Warner Bros. предложили ему альтернативу в виде латиноамериканского супергероя. Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.

Сценаристом картины выступил Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.

Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.

Материалы по теме
Вышел финальный трейлер фильма «Синий Жук»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023