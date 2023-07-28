Режиссёр «Синего Жука» изначально хотел снять фильм про Бейна

Недавно режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото дал интервью журналистам издания Den of Geek. В его ходе постановщик заявил, что изначально хотел снять фильм про Бейна — одного из злодеев вселенной DC.

Я хотел предложить свои идеи, и одной из них была история происхождения Бейна. Я всегда считал, что в исследовании его природы есть нечто интересное. Также занимательно было бы узнать, как именно такой персонаж появился на свет.

По словам Сото, руководители Warner Bros. предложили ему альтернативу в виде латиноамериканского супергероя. Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.

Сценаристом картины выступил Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.

Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.