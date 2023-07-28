Уход голливудских компаний из России не ухудшил финансовые показатели онлайн-кинотеатров

По информации газеты «Коммерсантъ», уход западных студий ее ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров. Например, «Кинопоиск» и «Иви» в этом году вышли на окупаемость, рассказали источники издания.

После февраля 2022 года многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие также остановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов.

Несмотря на это, ещё в конце 2022 года отмечалось, что наблюдается рост на 17%. Сейчас он тоже есть, но точных цифр пока нет.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает выход на окупаемость «Кинопоиска» и «Иви» логичным, поскольку это лидеры рынка, которые в числе первых начали инвестировать в оригинальные сериалы.