Уход голливудских компаний из России не ухудшил финансовые показатели онлайн-кинотеатров

По информации газеты «Коммерсантъ», уход западных студий ее ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров. Например, «Кинопоиск» и «Иви» в этом году вышли на окупаемость, рассказали источники издания.
После февраля 2022 года многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие также остановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов.
Несмотря на это, ещё в конце 2022 года отмечалось, что наблюдается рост на 17%. Сейчас он тоже есть, но точных цифр пока нет.
Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает выход на окупаемость «Кинопоиска» и «Иви» логичным, поскольку это лидеры рынка, которые в числе первых начали инвестировать в оригинальные сериалы.
- 28 июля 2023
-
15:47
-
15:31
-
14:56
-
14:48
-
14:10
-
13:37
-
13:19
-
12:58
-
12:11
-
11:37
-
11:05
-
10:20
-
09:40
-
09:05
-
08:32
-
01:47
-
01:35
-
00:13
- 27 июля 2023
-
21:11
-
20:21
-
19:45
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:08
-
17:43
-
17:13
-
16:41
-
16:22
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03