Геймдиректор Lies of P благодарен Microsoft за помощь и Game Pass
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Журналист издания Windows Central пообщался с геймдиректором солулс-лайка Lies of P Чой Джи-Воном. В ходе разговора разработчик поделился, что Microsoft оказала большую поддержку в создании игры.
Чой рассказал, что члены команды отзываются о сотрудничестве с компанией только в положительном ключе. Также геймдиректор отметил, что решение о выпуске Lies of P в Game Pass в первый день релиза стало большим событием для разработчиков.
Чой Джи-Вон объяснил, что подобный ход поможет привлечь к игре ещё больше внимания. Благодаря этому Lies of P сможет опробовать как можно больше геймеров.
Lies of P выйдет 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4.
Разработчики уже задумываются о выпуске продолжения
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