В Китае арестовали автора эротических роликов по Genshin Impact

Полиция Китая арестовала 3D-художника Shirakami, который занимался созданием эротических анимированных роликов с популярными персонажами. В основном его работы были посвящены героиням Genshin Impact.

Фото: Crazy for Anime Trivia

У Shirakami более 566 тыс. подписчиков в «Твиттере», однако последний пост художник опубликовал 12 декабря 2022 года. Недавно на китайских форумах появилась информация, что аниматора задержала полиция — ему может грозить тюремный срок от 10 лет до пожизненного.

Фото: Crazy for Anime Trivia

Правоохранительные органы обвиняют художника не только в создании эротического контента, но и в незаконном получении прибыли от иностранных веб-сайтов за продажу своих работ. Сообщается, что с 2019 года Shirakami заработал 1,83 млн китайских юаней (~ 23 млн рублей).

Известно, что художник признал свою вину и согласился работать со следствием. Другие подробности истории пока не раскрываются.