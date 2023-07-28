В Китае арестовали автора эротических роликов по Genshin Impact

Полиция Китая арестовала 3D-художника Shirakami, который занимался созданием эротических анимированных роликов с популярными персонажами. В основном его работы были посвящены героиням Genshin Impact.
Фото: Crazy for Anime Trivia
У Shirakami более 566 тыс. подписчиков в «Твиттере», однако последний пост художник опубликовал 12 декабря 2022 года. Недавно на китайских форумах появилась информация, что аниматора задержала полиция — ему может грозить тюремный срок от 10 лет до пожизненного.
Фото: Crazy for Anime Trivia
Правоохранительные органы обвиняют художника не только в создании эротического контента, но и в незаконном получении прибыли от иностранных веб-сайтов за продажу своих работ. Сообщается, что с 2019 года Shirakami заработал 1,83 млн китайских юаней (~ 23 млн рублей).
Известно, что художник признал свою вину и согласился работать со следствием. Другие подробности истории пока не раскрываются.
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