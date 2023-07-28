Вышел второй сезон сериала «Благие знамения»

Сегодня состоялся выход второго сезона сериала «Благие знамения» от Amazon. Шесть новых эпизодов шоу уже доступны для просмотра в сервисе Prime Video.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение расскажет о том, как герои встретят ангела Гавриила, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет будет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.
К главным ролям в шоу вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Во втором сезоне также сыграли Мэгги Сервис («Доктор Кто»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и другие актёры.
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