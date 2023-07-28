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Директор по кастингу «Ведьмака» объяснил выбор Ани Чалотры на роль Йеннифэр

Директор по кастингу «Ведьмака» объяснил выбор Ани Чалотры на роль Йеннифэр
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Директор по кастингу «Ведьмака» от Netflix София Холланд дала интервью изданию Comic Book Resources. В нём она рассказала, что выбор Ани Чалотры на роль Йеннифэр в сериале должен был бросить вызов стандартам красоты.

По словам Холланд, многие произведения жанра фэнтези наполнены большим количеством бессознательных предубеждений. В пример директор по кастингу привела то, что подобные миры населены преимущественно белыми персонажами.

В книгах Йеннифэр описывается как самая красивая женщина в мире. И я помню, как тогда сказала: «Мне кажется, нам нужно бросить вызов тому, что люди считают стандартом красоты. И наличие цветной женщины в данной роли окажет невероятное влияние на зрителей».

Вчера, 27 июля, на Netflix состоялась премьера второй части третьего сезона сериала «Ведьмак». Посмотреть серии уже можно в сервисе с субтитрами на русском языке, но без озвучки.

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