На новом кадре «Пилы 10» показали культовую куклу
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Кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures представили новый кадр из фильма «Пила 10». На нём изображена кукла Билли, с помощью которой Джон Крамер общается со своими жертвами.
Фото: Lionsgate
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — просто афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».
Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.
Новый постер
Фото: Lionsgate
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