Спойлеры: режиссёр «Секретного вторжения» раскрыл, когда Роуди заменили на скрулла

Во время четвёртого эпизода «Секретного вторжения» стало известно, что Джеймс Роудс («Воитель»), лучший друг Тони Старка, какое-то время был скруллом. В сериале не объяснили, когда именно произошла подмена, поэтому режиссёр Али Селим решил сам прокомментировать данный эпизод.
В последней серии шоу Ник Фьюри и его союзники убивают скрулла, который использовал внешность Роуди. После сражения настоящего полковника находят на базе пришельцев — он одет в больничную одежду и не может самостоятельно ходить из-за травмы.
Зрители интересуется, когда именно Роуди...? Думаю, в шестой серии у него не работают ноги, а то, что он в больничном халате, указывает на «Первый мститель: Противостояние».
Точного ответа Селим не дал, а только намекнул, что персонажа могли заменить во время событий «Первый мститель: Противостояние». По словам постановщика, зрители сами должны обо всём догадаться.
Также режиссёр заявил, что подробнее об этом расскажут в «Войнах в доспехах». Выход картины ожидается в 2025 году.
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