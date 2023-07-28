Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спойлеры: режиссёр «Секретного вторжения» раскрыл, когда Роуди заменили на скрулла

Спойлеры: режиссёр «Секретного вторжения» раскрыл, когда Роуди заменили на скрулла
Аудио-версия:
Комментарии

Во время четвёртого эпизода «Секретного вторжения» стало известно, что Джеймс Роудс («Воитель»), лучший друг Тони Старка, какое-то время был скруллом. В сериале не объяснили, когда именно произошла подмена, поэтому режиссёр Али Селим решил сам прокомментировать данный эпизод.

В последней серии шоу Ник Фьюри и его союзники убивают скрулла, который использовал внешность Роуди. После сражения настоящего полковника находят на базе пришельцев — он одет в больничную одежду и не может самостоятельно ходить из-за травмы.

Зрители интересуется, когда именно Роуди...? Думаю, в шестой серии у него не работают ноги, а то, что он в больничном халате, указывает на «Первый мститель: Противостояние».

Точного ответа Селим не дал, а только намекнул, что персонажа могли заменить во время событий «Первый мститель: Противостояние». По словам постановщика, зрители сами должны обо всём догадаться.

Также режиссёр заявил, что подробнее об этом расскажут в «Войнах в доспехах». Выход картины ожидается в 2025 году.

Материалы по теме
Сериал «Секретное вторжение» от Marvel показал второй худший старт в сервисе DIsney+
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023