В Team Fortress 2 теперь могут играть 100 человек, но Valve рекомендует не делать этого

В начале этой неделе Valve выпустила для шутера Team Fortress 2 очередное обновление. Самым интересным из него стало то, что теперь матчи поддерживают 100 игроков на любой карте — до этого было ограничение в 32 человека.

Разработчики предупредили, что не советуют создавать матчи с таким количеством игроков. Естественно, геймеры не стали слушать Valve и начали устраивать масштабные сражения в формате 50 на 50.

Видео доступно на YouTube-канале s4videos. Права на видео принадлежат s4videos.

Игроки отмечают, что часто сервера не выдерживают подобной нагрузки, а производительность очень сильно падает. В матчах происходит полный беспорядок, поскольку карты просто не рассчитаны на такое число игроков.

Team Fortress 2 доступна для скачивания бесплатно только на ПК. Игра вышла в 2007 году и на сегодняшний день считается культовой.