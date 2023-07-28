Телеграм-канал «Русское кино в топе» сообщил, что фильм «Ампир V» выйдет 24 августа в Казахстане и Узбекистане. Дистрибьютором картины Виктора Гинзбурга в этих странах выступит Sony Pictures.
Мировая премьера ленты состоится 29 июля на фестивале Fantasia в канадском Монреале. Также недавно стало известно, что Виктор Гинзбург занялся адаптацией романа Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.». До этого режиссёр снял фильм по мотивам другого произведения писателя — «Generation П».
Сюжет «Ампир V» расскажет о том, как 19-летний москвич Роман, поверив странному объявлению на асфальте, внезапно становится вампиром, после чего его жизнь кардинально меняется.
Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Таисия Радченко.
Изначально ленту хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать картине прокатное удостоверение.
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