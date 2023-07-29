BetBoom Team заняла 5–6 место на турнире по Dota 2 в Эр-Рияде и заработала $ 800 тыс.
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Российская команда BetBoom Team завершила выступление в рамках Riyadh Masters 2023, крупнейшего коммерческого турнира по Dota 2 в истории киберспортивной дисциплины.
Пятёрка Анатолия boolk Иванова не смогла остановить европейскую Gaimin Gladiators, выигравшую все пять топ-турниров в 2023 году. Матч завершился со счётом 1:2.
Dota 2. Riyadh Masters 2023. 1/4 финала (нижняя сетка)
28 июля 2023, пятница. 20:40 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 2
Gaimin Gladiators
BetBoom Team заняла 5–6 место на Riyadh Masters 2023, заработав $ 800 тыс. призовых. Gaimin Gladiators сегодня вечером продолжит борьбу за титул матчем с победителем серии Talon Esports — 9Pandas.
Напомним, на турнире остаются ещё две наши команды — помимо 9Pandas, это бывшие победители чемпионата мира The International 2021 из Team Spirit, которые сегодня, 29 июля, сыграют в финале верхней сетки.
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