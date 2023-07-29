BetBoom Team заняла 5–6 место на турнире по Dota 2 в Эр-Рияде и заработала $ 800 тыс.

Российская команда BetBoom Team завершила выступление в рамках Riyadh Masters 2023, крупнейшего коммерческого турнира по Dota 2 в истории киберспортивной дисциплины.

Пятёрка Анатолия boolk Иванова не смогла остановить европейскую Gaimin Gladiators, выигравшую все пять топ-турниров в 2023 году. Матч завершился со счётом 1:2.

BetBoom Team заняла 5–6 место на Riyadh Masters 2023, заработав $ 800 тыс. призовых. Gaimin Gladiators сегодня вечером продолжит борьбу за титул матчем с победителем серии Talon Esports — 9Pandas.

Напомним, на турнире остаются ещё две наши команды — помимо 9Pandas, это бывшие победители чемпионата мира The International 2021 из Team Spirit, которые сегодня, 29 июля, сыграют в финале верхней сетки.