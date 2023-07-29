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Для съёмок «Барби» создали огромную копию ног Марго Робби

Для съёмок «Барби» создали огромную копию ног Марго Робби
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Художник-постановщик «Барби» Сара Гринвуд дала интервью журналистам издания The New York Times. В ходе него она рассказала, как снималась сцена с огромной героиней Марго Робби.

Сама сцена отсылает к «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика

Сама сцена отсылает к «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика

Фото: Warner Bros.

Для неё команда специально изготовила копию ног актрисы, правда увеличив их размеры в несколько раз. По словам Гринвуд, авторы решили не прибегать к использованию компьютерной графики, чтобы актёры могли трогать их на самом деле.

Фото: Warner Bros.

Также на этой неделе режиссёр «Барби» Грета Гервиг призналась, что на данный момент не планирует выпускать вторую часть картины и пока что даже не думает о ней.

По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.

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