Николас Кейдж прокомментировал своё камео Супермена в фильме «Флэш»

Недавно легендарный актёр Николас Кейдж пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе него он высказался о своём камео Супермена в недавнем фильме «Флэш» Андреса Мускьетти.

По словам Кейджа, когда он увидел своего героя на экране, то испытал чувство выполненного долга. Правда, ему не понравилось, что персонажу уделили слишком мало времени в кадре.

Я рад, что не успел моргнуть. Я испытал чувство выполненного долга. Даже взгляд на этого персонажа, которого мне наконец-то удалось увидеть на большом экране, удовлетворил меня. Но, как я уже сказал, это было слишком быстро.

В 1998 году ожидался выход фильма «Супермен жив», в котором роль Супермена должен был исполнить Николас Кейдж. Однако руководители Warner Bros. посчитали картину слишком дорогой в производстве и отменили её.

Вселенная «Супермен жив» фигурирует во «Флэше» всего около 30 секунд. При этом лицо актёра появляется в кадре лишь на пару мгновений.