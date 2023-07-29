Николас Кейдж прокомментировал своё камео Супермена в фильме «Флэш»
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Недавно легендарный актёр Николас Кейдж пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе него он высказался о своём камео Супермена в недавнем фильме «Флэш» Андреса Мускьетти.
По словам Кейджа, когда он увидел своего героя на экране, то испытал чувство выполненного долга. Правда, ему не понравилось, что персонажу уделили слишком мало времени в кадре.
Я рад, что не успел моргнуть. Я испытал чувство выполненного долга. Даже взгляд на этого персонажа, которого мне наконец-то удалось увидеть на большом экране, удовлетворил меня. Но, как я уже сказал, это было слишком быстро.
В 1998 году ожидался выход фильма «Супермен жив», в котором роль Супермена должен был исполнить Николас Кейдж. Однако руководители Warner Bros. посчитали картину слишком дорогой в производстве и отменили её.
Вселенная «Супермен жив» фигурирует во «Флэше» всего около 30 секунд. При этом лицо актёра появляется в кадре лишь на пару мгновений.
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