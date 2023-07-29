Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы игры «Смута» ответили на «боярские вопросы» и показали новый геймплей

Авторы игры «Смута» ответили на «боярские вопросы» и показали новый геймплей
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova выпустили второй выпуск дневников разработчиков. В нём команда показал новые геймплейные кадры и ответила на «боярские вопросы» игроков.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

По словам комьюнити-менеджера Андрея Филиппова, недавно Cyberia Nova начала работу над анимациями — технология уже готова, но работы впереди ещё много. Также разработчики улучшили отрисовку воды и продемонстрировали боевую систему с добиванием врагов.

Ещё Андрей Филиппов напомнил, что «Смута» не будет линейной игрой. Геймеры смогут отвлечься от основного сюжета и заняться исследованием больших открытых зон.

Помимо этого, в игре появится «Кодекс», который будет пополняться новой информацией по мере прохождения. С его помощью пользователи смогут подробнее ознакомиться с историей локаций, персонажей и так далее.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».

Материалы по теме
Видео
Авторы игры «Смута» устроили экскурсию по виртуальному Нижнему Новгороду XVII века
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023