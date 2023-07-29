Авторы игры «Смута» ответили на «боярские вопросы» и показали новый геймплей

Авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova выпустили второй выпуск дневников разработчиков. В нём команда показал новые геймплейные кадры и ответила на «боярские вопросы» игроков.
Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.
По словам комьюнити-менеджера Андрея Филиппова, недавно Cyberia Nova начала работу над анимациями — технология уже готова, но работы впереди ещё много. Также разработчики улучшили отрисовку воды и продемонстрировали боевую систему с добиванием врагов.
Ещё Андрей Филиппов напомнил, что «Смута» не будет линейной игрой. Геймеры смогут отвлечься от основного сюжета и заняться исследованием больших открытых зон.
Помимо этого, в игре появится «Кодекс», который будет пополняться новой информацией по мере прохождения. С его помощью пользователи смогут подробнее ознакомиться с историей локаций, персонажей и так далее.
Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».
- 29 июля 2023
-
14:49
-
14:10
-
13:39
-
13:07
-
10:33
- 28 июля 2023
-
20:49
-
20:24
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:14
-
18:33
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
16:57
-
16:11
-
15:47
-
15:31
-
14:56
-
14:48
-
14:10
-
13:37
-
13:19
-
12:58
-
12:11
-
11:37
-
11:05
-
10:20
-
09:40
-
09:05
-
08:32
-
01:47