Авторы игры «Смута» ответили на «боярские вопросы» и показали новый геймплей

Авторы игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova выпустили второй выпуск дневников разработчиков. В нём команда показал новые геймплейные кадры и ответила на «боярские вопросы» игроков.

Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

По словам комьюнити-менеджера Андрея Филиппова, недавно Cyberia Nova начала работу над анимациями — технология уже готова, но работы впереди ещё много. Также разработчики улучшили отрисовку воды и продемонстрировали боевую систему с добиванием врагов.

Ещё Андрей Филиппов напомнил, что «Смута» не будет линейной игрой. Геймеры смогут отвлечься от основного сюжета и заняться исследованием больших открытых зон.

Помимо этого, в игре появится «Кодекс», который будет пополняться новой информацией по мере прохождения. С его помощью пользователи смогут подробнее ознакомиться с историей локаций, персонажей и так далее.

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».