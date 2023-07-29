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Киллиан Мёрфи готов сыграть роль Доктора Дума только при одном условии

Киллиан Мёрфи готов сыграть роль Доктора Дума только при одном условии
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На прошлой недели состоялась мировая премьера «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи в главной роли. По случаю выхода картины актёр дал интервью Happy Sad Confused, в ходе которого рассказал о потенциальной роли Доктора Дума.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Happy Sad Confused.

Многие фанаты киновселенной Marvel считают, что Мёрфи идеально бы подошёл для исполнения роли этого злодея. По словам звезды, если ему когда-либо пришлют подобный сценарий и он ознакомится с ним, то, возможно, что-то и получится.

Я думаю, вы сами ответили на вопрос. Имею в виду, что всё всегда зависит от сценария. Если мне пришлют его и я ознакомлюсь с ним, то, может быть, что-то и получится.

Ранее Киллиан Мёрфи уже имел дело с фильмами по комиксам — он сыграл Пугало во всех трёх фильмах трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь».

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