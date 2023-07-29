В «Одноклассниках» уберут оценки и скроют «классы»

В «Одноклассниках» уберут оценки под фотографиями и добавят возможность скрывать свои «классы» от других пользователей. Об этом представитель социальной сети рассказал в разговоре с журналистом издания РБК.

Руководители платформы рассчитывают, что нововведения позволят снизить уровень токсичности между людьми. Функция выставления оценок на фотографии пропадёт из «Одноклассников» до конца августа 2023 года.

Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций

Возможность анонимно ставить «классы» в социальной сети уже появилась. По мнению основателя Liveinternet Германа Клименко, создатели «Одноклассников» решили отказаться от оценок, чтобы «выравнять баланс между публичностью и конфиденциальностью».

До этого момента пользователи могли видеть в ленте, кто, кому и на какие публикации ставил «класс», а также посмотреть, кто заходил к ним на страницу.