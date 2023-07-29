Sony раскрыла дату выхода «Венома 3» и перенесла выход мультфильма «Человек-паук 3»

Компания Sony объявила об изменениях в своём графике релизов. На это повлияли забастовки гильдии актёров и сценаристов США.
Продолжение «Человека-паука: Паутины вселенных» вовсе отложили на неопределённый срок. По словам представителей компании, они рассматривают несколько возможных дат — всё зависит от того, насколько затянутся протесты.
Помимо этого, Sony отодвинула премьеру экранизации Gran Turismo на 25 августа и назвала точные даты релиза двух своих фильмов — «Венома 3» и «Плохих парней 4».
Изменения в графике релизов Sony Pictures:
- «Человек-паук: За пределами вселенных» — дата не определена (было 29 марта 2024-го)
- Gran Turismo — 25 августа 2023-го (было 11 августа 2023-го)
- «Мадам Паутина» — 14 февраля 2024-го (было 16 февраля 2024-го)
- Безымянное продолжение «Охотников за привидениями» — 29 марта 2024-го (было 20 декабря 2023-го)
- «Плохие парни 4» — 14 июня 2024-го (ранее дата не называлась)
- «Веном 3» — 12 июля 2024-го (ранее дата не называлась)
- «Крейвен-охотник» — 30 августа 2024-го (было 9 октября 2023-го)
- «Парень-каратист» — 13 декабря 2024-го (было 7 июня 2024-го)
Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
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