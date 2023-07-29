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Из соцсети Threads ушли больше половины пользователей

Из соцсети Threads ушли больше половины пользователей
Аудио-версия:
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Издание Reuters заполучило аудиозапись с корпоративного совещания Meta Platforms*. На ней главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг сообщил, что более половины пользователей Threads ушли из соцсети.

По словам Цукерберга, с момента запуска платформы её аудитория превысила 100 млн человек всего за пять дней. Руководитель компании отметил, что будет желательным сохранить хотя бы половину пользователей, однако достигнуть цели пока не удаётся.

Также Марк Цукерберг считает снижение аудитории нормальной практикой. Увеличить её он собирается за счёт добавления в Threads новых функций и выпуска десктопной версии.

Threads — текстовая социальная сеть, направленная на обсуждение каких-то событий или мнений. Сейчас функционал очень ограничен: есть лента публикаций, сформированная из подписок пользователя и случайных постов «по теме» на базе предпочтений человека. Сами посты можно лайкать, запускать обсуждения и репостить.

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* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.

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