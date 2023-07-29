В Сеть утёк геймплей мультиплеерного режима Armored Core 6

Недавно несколько блогеров и игровых СМИ получили доступ к предварительной версии Armored Core 6 — следующей игры создателей Elden Ring. В своих превью они рассказали только об одиночном режиме, хотя From Software дала им опробовать и мультиплеер.
Один японский блогер опубликовал видео с его демонстрацией раньше времени. Ролик доступен для просмотра на Reddit.
Ожидается, что в Armored Core 6 появится два онлайн-режима: дуэль против другого игрока и командная схватка. В утёкшем видео блогер показал только первый.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.
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