Асука против Лили: 11 минут геймплея беты Tekken 8

Журналисты IGN опубликовали на YouTube-канале издания 11-минутный геймплейный ролик Tekken 8 из закрытой беты. В видео показали схватку Лили с Асукой, Полом и Джун.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.

На данный момент опробовать файтинг могут игроки на ПК, PS5 и Xbox Series. К сожалению, приём заявок на участие уже закрыт.

Tekken 8 была анонсирована в сентябре 2022 года, а продюсер Кацухиро Харада рассказывал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода разработчики пока что не объявили.