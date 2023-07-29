Российская Team Spirit вышла в финал топ-турнира по Dota 2 в Эр-Рияде, выиграв $ 2,5 млн
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Состав российского киберспортивного клуба Team Spirit по игре Dota 2 сыграет в решающем матче Riyadh Masters 2023, крупного коммерческого турнира с призовым фондом $ 15 млн.
В финале верхней сетки коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова одержал волевую победу над европейской Team Liquid, уступив на первой карте, но затем выиграв два сета подряд.
Dota 2. Riyadh Masters 2023. Финал (верхняя сетка)
29 июля 2023, суббота. 15:35 МСК
Team Liquid
Окончен
1 : 2
Team Spirit
Таким образом, «драконы» как минимум получат $ 2,5 млн за второе место. За приз в два раза больше и титул Team Spirit сыграет завтра — соперником станет победитель нижней сетки. Это может быть Liquid, Gaimin Gladiators или Talon Esports.
Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн.
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