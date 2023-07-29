Российская Team Spirit вышла в финал топ-турнира по Dota 2 в Эр-Рияде, выиграв $ 2,5 млн

Состав российского киберспортивного клуба Team Spirit по игре Dota 2 сыграет в решающем матче Riyadh Masters 2023, крупного коммерческого турнира с призовым фондом $ 15 млн.

В финале верхней сетки коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова одержал волевую победу над европейской Team Liquid, уступив на первой карте, но затем выиграв два сета подряд.

Таким образом, «драконы» как минимум получат $ 2,5 млн за второе место. За приз в два раза больше и титул Team Spirit сыграет завтра — соперником станет победитель нижней сетки. Это может быть Liquid, Gaimin Gladiators или Talon Esports.

Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн.