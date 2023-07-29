В России стартовали продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Fold 5

Как обратили внимание в издании ТАСС, в России уже продают складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Fold 5. Устройства уже можно приобрести в сети магазинов МТС: стоимость Galaxy Z Flip 5 начинается от 110 тыс. рублей, а Galaxy Z Fold 5 — от 190 тыс. рублей. Ритейлер также дарит наушники Buds 2 Pro и умные часы Galaxy Watch 5 Pro за покупку того или иного смартфона.

Таким образом, продажи Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 в России начались за две недели до официального выхода — во всём мире новая линейка поступит в продажу только 11 августа. Интересно, что на данный момент в других российских сетях, кроме МТС, новинки Samsung можно лишь предзаказать.

Это уже не первый случай, когда смартфоны южнокорейской компании добираются до России раньше официальных сроков. Так, в феврале 2023 года аналогичная ситуация произошла с флагманом Galaxy S23, который вышел в стране за 11 дней до мирового запуска.