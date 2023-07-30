Представлен дебютный трейлер фильма «Пила 10»

Кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures представили дебютный трейлер фильма «Пила 10». В нём показали Джона Крамера и недобросовестных мексиканских врачей.
Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».
Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.
- 30 июля 2023
-
13:30
-
13:18
-
12:52
- 29 июля 2023
-
21:30
-
21:14
-
20:20
-
19:17
-
18:43
-
18:07
-
17:46
-
16:57
-
16:26
-
15:54
-
15:15
-
14:49
-
14:10
-
13:39
-
13:07
-
10:33
- 28 июля 2023
-
20:49
-
20:24
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:14
-
18:33
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
16:57
-
16:11
-
15:47
-
15:31