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Фильм «Барби» заработал $ 700 млн в прокате

Фильм «Барби» заработал $ 700 млн в прокате
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В четверг мы писали, что романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 500 млн. За прошедшие три дня сборы картины возросли до отметки в $ 700 млн.

Для достижения такого результата фильму понадобилось менее двух недель. Учитывая это, можно предположить, что подобными темпами сборы ленты вполне могут превысить $ 1 млрд. «Барби» уже точно вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года.

Примечательно, что аналитики прогнозировали более низкие цифры: даже с учётом крутого старта «Барби» предрекали $ 90–110 млн в первый уикенд, а фильм собрал за выходные в США почти в полтора раза больше. Меньшего ожидали и в студии Warner Bros., которая работала над лентой.

По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.

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