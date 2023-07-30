Фильм «Барби» заработал $ 700 млн в прокате

В четверг мы писали, что романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 500 млн. За прошедшие три дня сборы картины возросли до отметки в $ 700 млн.
Для достижения такого результата фильму понадобилось менее двух недель. Учитывая это, можно предположить, что подобными темпами сборы ленты вполне могут превысить $ 1 млрд. «Барби» уже точно вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года.
Примечательно, что аналитики прогнозировали более низкие цифры: даже с учётом крутого старта «Барби» предрекали $ 90–110 млн в первый уикенд, а фильм собрал за выходные в США почти в полтора раза больше. Меньшего ожидали и в студии Warner Bros., которая работала над лентой.
По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.
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