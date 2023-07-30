Скуби-Ду против Джокера: вышел первый трейлер мультфильма «Скуби-Ду и Крипто»
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Warner Bros. Animation представила дебютный трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-Ду и Крипто». В ленте появятся многие персонажи из вселенной DC.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros. Animation.
По сюжету картины, Лига Справедливости исчезла, и теперь бороться с Джокером, Харли Квинн и Лексом Лютором придётся Скуби-Ду и его друзьям, а помогать им в этом будет суперпёс Крипто.
Также в борьбе со злодеями команде детективов помогут Флэш, Чудо-женщина и Аквамен. Судя по трейлеру, мультфильм будет наполнен огромным количеством шуток и комичных моментов — всё в лучших традициях «Скуби-Ду».
Премьера Scooby-Doo! and Krypto Too! состоится 26 сентября 2023 года.
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