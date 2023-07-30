Возвращение Гераса в новом трейлере Mortal Kombat 1

Разработчики Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios представили новый трейлер файтинга. Ролик авторы игры посвятили очередному бойцу из основного ростера — им оказался бессмертный хранитель Герас.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Впервые персонаж появился в Mortal Kombat 11 в роли слуги Кроники. Герой умеет манипулировать течением времени: останавливать его, отматывать и переигрывать какие-то моменты.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра не будет выпущена на PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажмёт на специальную кнопку.

За покупку ультимативного издания геймеры смогут начать играть на целую неделю раньше, а также получат несколько новых героев после релиза и облик актёра Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.