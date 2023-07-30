Автор Baldur's Gate 3 поделился впечатлениями от игры на Steam Deck

Вчера директор издательского отдела Larian Майкл Даус поделился в своём «твиттере» впечатлениями от версии Baldur's Gate 3 для Steam Deck. Также разработчик показал две фотографии с запущенной на консоли игрой.

Фото: Cromwelp

Фото: Cromwelp

По словам Дауса, игра выглядит на Steam Deck просто безумно, а игровой процесс ощущается потрясающе. Разработчик заверил геймеров, что Larian стремится добиться стабильных 30 FPS на устройстве при средних настройках.

Играть в Baldur's Gate 3 на Steam Deck выглядит просто безумно. Качество моделей и другие аспекты выполнены на кинематографическом уровне. Не могу дождаться, когда вы сможете опробовать её самостоятельно.

Полноценная совместимость Baldur's Gate 3 со Steam Deck появится к релизу проекта. Ещё глава издательского отдела заявил, что команда продолжает заниматься оптимизацией игры.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.