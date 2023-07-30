Стартовали съёмки фильма «Соник в кино 3»

Издание One Take News сообщило, что Paramount Pictures начала полноценное производство фильма «Соник в кино 3». Никакими дополнительными подробностями журналисты не поделились.
Фото: Paramount Pictures
Согласно утёкшему краткому описанию сюжета, Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением дедушки Роботника — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.
«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года.
Также 17 апреля Paramount приступила к съёмкам сериала про Наклза — спин-оффа серии фильмов «Соник в кино». Действие проекта развернётся между второй и третьей частями серии и будет в основном посвящено красному ежу Наклзу.
- 30 июля 2023
-
17:53
-
17:20
-
17:14
-
16:45
-
16:20
-
15:16
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:52
- 29 июля 2023
-
21:30
-
21:14
-
20:20
-
19:17
-
18:43
-
18:07
-
17:46
-
16:57
-
16:26
-
15:54
-
15:15
-
14:49
-
14:10
-
13:39
-
13:07
-
10:33
- 28 июля 2023
-
20:49
-
20:24
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:49