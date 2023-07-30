«Это поворотный момент для нашей профессии» — Уилл Смит поддержал забастовку актёров США

Актёр Уилл Смит публично высказался о поддержке забастовки актёров США в одной из своих соцсетей. По словам Смита, данное событие — поворотный момент для всей профессии.

Это поворотный момент для нашей профессии. Я работаю актёром на протяжении 33 лет, и бывают дни, когда я чувствую себя как тот паренёк из Филадельфии, который погряз в долгах, хотя я понимаю, что мне необычайно повезло.

Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тысяч членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Эффект от забастовки уже наблюдается: ряд кинокомпаний перенёс выход своих фильмов и сериалов на более поздний срок. Однако, по словам опрошенных топ-менеджеров, участников мероприятия они не опасаются.