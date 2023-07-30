Сборник с ремастерами трёх частей Metal Gear Solid может выйти на PS4

В конце мая компания Sony объявила, что до конца года выйдет сборник с улучшенными версиями трёх первых частей игровой серии Metal Gear Solid. Ожидалось, что коллекция выйдет только на ПК, консолях нового поколения и Nintenod Switch, однако, по всей видимости, это не так.
Недавно агентство ESRB присвоило сборнику возрастной рейтинг. Внимательные игроки заметили в списке платформ упоминание PS4.
Фото: GamingBolt
Объяснением этого может служить два варианта: либо ESRB допустила ошибку, либо Konami пока специально не анонсировала версию для старого поколения консолей. В любом случае правду мы узнаем только ближе к релизу коллекции.
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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