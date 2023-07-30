Сборы фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана превысили $ 400 млн

Мировые сборы биографического триллера «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолели отметку в $ 400 млн. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше недели — он вышел в прокат 21 июля.

Это превышает как оценки специалистов, так и ожидания самих авторов из студии Universal, которые предполагали, что «Оппенгеймер» принесёт намного меньше.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Фильм показывает прекрасные сборы, даже несмотря на релиз вместе с комедией «Барби», уже заработавшей $ 700 млн. Новую работу Кристофера Нолана высоко оценили специалисты и обычные зрители.