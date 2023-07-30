«Барби» стал самым кассовым фильмом в карьере Марго Робби и Райана Гослинга

Сегодня стало известно, что сборы фильма «Барби» в мировом прокате превысили $ 750 млн. Картина не только вошла в топ-10 самых кассовых лент 2023 года, но и стала самой успешной в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.

До этого момента в фильмографии актрисы первое место занимал «Отряд самоубийц», собравший около $ 747 млн. Что касается Гослинга, то его самой кассовой картиной была «Бегущий по лезвию 2049» — она заработала $ 249 млн.

Можно предположить, что подобными темпами сборы ленты вполне могут превысить $ 1 млрд. Примечательно, что аналитики прогнозировали более низкие цифры: даже с учётом крутого старта «Барби» предрекали $ 90–110 млн в первый уикенд, а фильм собрал за выходные в США почти в полтора раза больше.

По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.