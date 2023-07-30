Российская Team Spirit стала чемпионом топ-турнира по Dota 2 в Эр-Рияде и выиграла $ 5 млн
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Состав российского клуба Team Spirit по Dota 2 выиграл престижный турнир Riyadh Masters 2023 в столице Саудовской Аравии.
В финальном матче команда Ярослава Miposhka Найдёнова победила европейскую Team Liquid. Матч завершился со счётом 3:1 по картам — «драконы» начали с быстрого поражения, но потом выиграли три игры подряд за счёт удачных действий в поздней стадии.
Dota 2. Riyadh Masters 2023. Гранд-финал
30 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
3 : 1
Team Liquid
Помимо титула, российская команда также получит главный денежный приз в размере $ 5 млн (более 450 млн рублей), их соперник по финалу выиграл в два раза меньше. Ещё две российские команды, Betboom Team и 9Pandas, поделили 5–6-е место и получат по $ 800 тысяч.
Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн.
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