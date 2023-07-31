Член королевской семьи Саудовской Аравии поздравил Team Spirit с победой на Riyadh Masters
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Член королевской семьи и президент федерации электронного спорта Саудовской Аравии лично поздравил игроков российской Team Spirit с победой на глобальном турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2.
Файсал ибн Бандар ибн Султан Аль Саул зашёл в комнату Team Spirit после финальной встречи и признал, что рад приезду на турнир столь невероятной команды.
Надеюсь, вам принесло удовольствие время, проведённое здесь. Надеюсь и жду, что мы увидимся на турнире в следующем году.
В финале Riyadh Masters 2023 по Dota 2 коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова переиграл европейскую Team Liquid. Помимо трофея, Team Spirit выиграла главный денежный приз в размере $ 5 млн.
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Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составил $ 15 млн.
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