Россиянин Miposhka прокомментировал победу Team Spirit на турнире по Dota 2 в Эр-Рияде

Российский киберспортсмен Ярослав Miposhka Найденов расссказал о философии своей команды после победы Team Spirit на престижном турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2.

Капитан «драконов» в интервью после финала отметил, что влияние на результат оказало в том числе и хладнокровие, присущее их коллективу.

Наша главная задача — всегда оставаться спокойными в каждом матче, пока вражеский трон не упадёт. Мы всегда сфокусированы и стараемся победить — это наше мышление, наша стратегия.

Вечером 30 июля Team Spirit стала чемпионом Riyadh Masters 2023, в финале победив Team Liquid со счётом 3:1.

Сам Мипошка после турнира поднялся на седьмое место в списке самых богатых киберспортсменов мира, а три его тиммейта вошли в топ-10.