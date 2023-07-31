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«Розовый — мой цвет»: Джордж Мартин сходил на «Барби»

«Розовый — мой цвет»: Джордж Мартин сходил на «Барби»
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Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин не смог удержаться и пропустить один из главных и нашумевших фильмов этого года — «Барби». Маэстро всё же сходил в кино, но не поделился своими впечатлениями.

Вместо этого он опубликовал забавную фотографию и отметил, что ходил на ленту со своей женой.

Фото: Twitter

Я пошел смотреть «Барби» вместе со своей прекрасной женой, она сказала, что розовый — мой цвет.

«Барби» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России. Кассовые сборы картины превысили $ 774 млн. Фильм стал самым кассовым в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.

Когда «Барби» доберётся до России, неизвестно. Это может случиться либо в октябре, когда фильм выйдет в онлайне, либо ещё позже из-за новых законов.

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