«Розовый — мой цвет»: Джордж Мартин сходил на «Барби»
Поделиться
Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин не смог удержаться и пропустить один из главных и нашумевших фильмов этого года — «Барби». Маэстро всё же сходил в кино, но не поделился своими впечатлениями.
Вместо этого он опубликовал забавную фотографию и отметил, что ходил на ленту со своей женой.
Фото: Twitter
Я пошел смотреть «Барби» вместе со своей прекрасной женой, она сказала, что розовый — мой цвет.
«Барби» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России. Кассовые сборы картины превысили $ 774 млн. Фильм стал самым кассовым в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.
Когда «Барби» доберётся до России, неизвестно. Это может случиться либо в октябре, когда фильм выйдет в онлайне, либо ещё позже из-за новых законов.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 июля 2023
-
09:00
-
08:30
-
02:27
-
02:07
-
01:46
-
01:25
- 30 июля 2023
-
22:53
-
18:57
-
18:34
-
17:53
-
17:20
-
17:14
-
16:45
-
16:20
-
15:16
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:52
- 29 июля 2023
-
21:30
-
21:14
-
20:20
-
19:17
-
18:43
-
18:07
-
17:46
-
16:57
-
16:26
-
15:54
-
15:15
-
14:49
-
14:10
-
13:39
Партнерский контент