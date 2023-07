Эндрю Гарфилд рассказал о будущем своей версии Человека-паука

Актёр Эндрю Гарфилд в книге Spider-Man: No Way Home — The Art of the Movie высказался по поводу будущего своей версии Человека-паука. По словам Эндрю, у персонажа бесконечный потенциал вне зависимости от того, будут ли про него ещё что-то выпускать.

История никогда не заканчивается. Снимаем ли мы что-то или нет, где-то во вселенной происходит история, и у этого персонажа и других его вариаций есть бесконечный потенциал. Так что да, где-то и что-то точно происходит.

В последний раз мы увидели Гарфилда в образе Человека-паука в «Нет пути домой». Вернётся ли актёр ещё раз для этой роли, неизвестно.

Было много слухов, что Sony Pictures займётся триквелом «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом, но официально об этом не объявляли.