Эксперт рассказал, как жаркая погода негативно влияет на смартфон

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий Шамиль Магомедов рассказал изданию «Газета.Ru» о вредном влиянии жаркой погоды на смартфон.

По словам Магомедова, из-за воздействия высоких температур на смартфоны и другие гаджеты снижается их время работы. Чтобы этого избежать, эксперт не рекомендует ставить горячий гаджет на зарядку — ему нужно сначала остыть.

Если ваш гаджет уже нагрелся, то прежде чем ставить на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить. Речь идёт о естественном охлаждении, а не о помещении аппарата в холодильник. И только после этого подключать шнур питания.

Также эксперт призвал не пользоваться во время жаркой погоды плотными и силиконовыми чехлами, которые мешают поступать воздуху.