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Warner Bros. выпустит переиздание первого мультфильма про Бэтмена

Warner Bros. выпустит переиздание первого мультфильма про Бэтмена
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Издание Warner Bros. опубликовало трейлер переиздания самого первого полнометражного мультфильма про Бэтмена. Проект перевыпустят в формате 4K Ultra HD.

«Бэтмен: Маска Фантазма» — мультфильм, рассказывающий об истории любви Брюса Уэйна и Андреа Бомонт. По ходу сюжета Бэтмен сталкивается с новым врагом, Фантазмом, но потом понимает, что злодей намного ближе, чем кажется на первый взгляд.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Релиз обновлённой версии мультфильма состоится 12 сентября на Blu-Ray. В состав 4K-издания также войдёт короткометражка про Кевина Конроя, который озвучивал Бэтмена в играх и мультфильмах на протяжении 30 лет. Кевин скончался в 2022 году.

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