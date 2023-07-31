Александр Невский поздравил Арнольда Шварценеггера с днём рождения
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Известный российский актёр и продюсер Александр Невский в социальных сетях поздравил своего коллегу и друга Арнольда Шварценеггера с днём рождения. Легенде боевиков исполнилось 76 лет.
Невский и Шварценеггер — хорошие друзья, которые уже несколько лет дружат и поддерживают контакт. Также Невский опубликовал свежее совместное фото с Арнольдом.
Фото: Соцсети Александра Невского
Поздравляю с днём рождения, а также желаю здоровья и счастья величайшему герою боевиков всех времён — губернатору Арнольду!
Ещё в 2021 году, когда Невский отмечал 50-летие, он пригласил на празднование двух самых близких друзей: немецкого культуриста Ральфа Мёллера и Арнольда Шварценеггера. Вероятно, на свой праздник звезда боевиков пригласит Невского в ответ.
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