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Ремейк игры «Обливион» в разработке — Reddit

The Elder Scrolls 4: Oblivion получит ремейк — Reddit
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На форуме Reddit утёк список игр, которые сейчас находятся в разработке у студии Virtuous. Это большая компания с несколькими офисами по всему миру, поэтому не удивительно, что она одновременно работает над множеством проектов. Самым интересным из списка стал ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Игру делают по «спаренной системе»: новая графика на движке Unreal Engine 5 поверх всей остальной старой игры на базе Gamebryo. То есть по факту перед нами будет та же самая игра, вся физика, механики и геймплей придут напрямую из оригинала, но вся графика будет полностью перерисована. Похожим образом, например, создавался ремейк Diablo 2 — старая игра с новой графикой на базе двух движков.

Ремейк планируют выпустить в конце 2024 года или в начале 2025 года, в зависимости от того, как будут успевать.

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