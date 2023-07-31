Съёмки фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом приостановили из-за забастовок в США

Издание Deadline обратило внимание на информацию от таблоида The Sun, согласно которой съёмочный процесс фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом приостановили из-за забастовок в США.

Если верить данным издания The Sun, Питт лично дал согласие на то, чтобы заморозить съёмки, а потом их продолжить. Также отмечается, что перенос съёмок был трудным решением и в финансовом плане.

Брэд согласился с тем, что в данный момент съёмки приостановят и возобновят в ближайшие два месяца. Брэд призвал перенести съёмки в знак солидарности со всеми бастующими. Перенос съёмок был серьёзным вызовом, особенно в финансовом плане, но Брэд прислушался к опасениям людей, с которыми он работает, и хочет показать свою поддержку.

Сюжет ленты расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Даты выхода у картины по-прежнему нет.