Съёмки фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом приостановили из-за забастовок в США

Издание Deadline обратило внимание на информацию от таблоида The Sun, согласно которой съёмочный процесс фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом приостановили из-за забастовок в США.
Если верить данным издания The Sun, Питт лично дал согласие на то, чтобы заморозить съёмки, а потом их продолжить. Также отмечается, что перенос съёмок был трудным решением и в финансовом плане.
Брэд согласился с тем, что в данный момент съёмки приостановят и возобновят в ближайшие два месяца. Брэд призвал перенести съёмки в знак солидарности со всеми бастующими. Перенос съёмок был серьёзным вызовом, особенно в финансовом плане, но Брэд прислушался к опасениям людей, с которыми он работает, и хочет показать свою поддержку.
Сюжет ленты расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.
Даты выхода у картины по-прежнему нет.
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