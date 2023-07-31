Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой получит второй сезон
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Онлайн-кинотеатр START объявил, что сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой в главной роли получит второй сезон. Правда, пока что у него даже примерной даты выхода.
По словам представителей START, во втором сезоне вернутся полюбившиеся зрителям герои. Также появятся и новые лица.
Создатели обещают вернуть полюбившихся зрителям героев и добавить в проект новых персонажей. Кроме того, в продолжении затронут тему детских травм и их влияние на взрослую жизнь.
Сюжет сериала рассказывает о 30-летней девушке Анне. У неё состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала её, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Анна встречает нового избранника, сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в её жизни не случайна.
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